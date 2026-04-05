Inzaghi: Ja da zamijenim Gattusa? Bolje mi je u Saudijskoj Arabiji

Podijeli :

AP Photo/George Walker IV via Guliver

Na 'čizmi' se pitaju tko će naslijediti Gennara Gattusa na talijanskoj izborničkoj klupi.

Jedan od ljudi koji se pojavio kao kandidat bio je i SImone Inzaghi, koji danas slavi 50. rođendan, te je rekao kako ne žali zbog odluke da napusti Italiju i preseli u Saudijsku Arabiju, gdje je trener Al-Hilala.

U razgovoru povodom svog rođendana poručio je kako ne osjeća nostalgiju i da je zadovoljan životom na Bliskom istoku, gdje ima ugovor na još godinu dana, piše talijanski list Libertà.

“Ja da zamijenim Gattusa? Polaskan sam, ali bolje mi je u Saudijskoj Arabiji. Ovdje mi je fantastično u svakom pogledu, životni stil, sportska i izvansportska infrastruktura, mirnoća uma bitna mi je u poslu koji je stresan kao što je moj. Zarada je dobra, ali došao sam ovdje zbog nečeg drugog”, rekao je nekadašnji trener Intera.

Inzaghi u Al-Hilalu zarađuje 27 milijuna eura po sezoni.

“Nije da mi je novac prijeko potreban. Godine u Interu bile su zadovoljavajuće na profesionalnoj razini, ali jako stresne. Osjećao sam da se moram odmoriti od nogometa na najvišoj razini. Pritisak je postao neizdrživ.

U Saudijskoj Arabiji je drugačije. Žalostan sam zbog Italije, sto posto sam Talijan, a moj brat je čak i osvojio Svjetsko prvenstvo 2006. godine. Siguran sam da će se talijanski nogomet uskoro vratiti tamo gdje pripada”, zaključio je u razgovoru za Libertu.