VIDEO / Izraelski klub zbog štrajka igrao samo s petoricom u sastavu: Do poluvremena ostao tek jedan igrač na parketu

U 20. kolu izraelske košarkaške Super lige Hapoel Tel Aviv je na domaćem parketu ugostio Bnei Herzliyu, no susret je bio nešto drugačiji nego inače. Naime, obje ekipe su u svojim rosterima imali manji broj igrača ili barem drugačije igrače od očekivanih. Tako je kod Hapoela u sastavu bilo tek petero igrača od čega su svi bili stranci dok je kod gostiju sastav osim stranaca imao i nekoliko mlađih igrača. Razlog za to je štrajk domaćih igrača. Pregovori s ligom oko kolektivnog ugovora su propali pa su stupili u štrajk, no liga nije pristala na odgađanje utakmice te je odbila štrajk. Rezultat toga je farsa u prvom poluvremenu gdje su na neuobičajen način igrali domaćini koji su ubrzo ostali s dvojicom na parketu. To je i dalje bilo po pravilima sve dok i četvrti igrač nije skupio peti isključujući prekršaj pa se susret morao prekinuti tri minute i 15 sekundi prije kraja poluvremena.

Najviši rang izraelske košarke suočava se s krizom nakon što je proglašen prvi štrajk igrača u posljednjih 14 godina.

Mjeru je uvela Unija košarkaša Izraela nakon potpunog kolapsa pregovora s vodstvom lige. U središtu spora nalazi se kolektivni ugovor koji uskoro istječe, a sindikat traži novi pravni okvir koji bi zaštitio domaće igrače.

Radni spor izazvan je padom minutaže izraelskih košarkaša. Podaci sindikata pokazuju da je prisutnost domaćih igrača na parketu ove sezone pala na 73,8 minuta po utakmici, što je značajan pad u odnosu na prošlosezonski prosjek od 91,9 minuta.

Predsjednik Unije Nir Alon kritizirao je klubove zbog sve većeg oslanjanja na jeftinije strane igrače, angažirane prvenstveno zbog poreznih olakšica, istaknuvši da je štrajk posljednje sredstvo u borbi za zaštitu budućnosti izraelske košarke i nacionalnih reprezentacija.

