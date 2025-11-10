Inspirirana Zambija zaustavila Brazil, zabio igrač kojeg uspoređuju s Haalandom

Podijeli :

NOUSHAD THEKKAYIL via Guliver Images

Grupna faza Svjetskog prvenstva do 17 godina u Kataru bliži se kraju. Brazil se očekivano plasirao u sljedeći krug, ali tek nakon neočekivanog remija protiv sastava iz Afrike.

Brazil, koji je i prije posljednjeg kola izborio prolaz u drugi krug, remizirao je sa Zambijom 1:1 i tako osvojio grupu H zbog bolje ukupne gol-razlike.

Zambija je povela u 26. minuti golom Kalimine, a Brazil je izjednačio kasno, tek u 81. preko Della, napadača kojeg mnogi već sada uspoređuju s Erlingom Haalandom.

Tako su Brazil i Zambija zaključili grupu s po sedam bodova, nakon što su jedni i drugi prethodno pobijedili Indoneziju i Honduras.

Od ostalih utakmica odigranih u ponedjeljak valja izdvojiti pobjedu Njemačke nad Salvadorom 7:0, čime su se Nijemci nakon remija s Kolumbijom i Sjevernom Korejom ipak plasirali dalje iz grupe G, baš kao i Švicarska i Južna Koreja iz skupine F te Venezuela i Engleska iz skupine E.

Podsjetimo, i hrvatska se reprezentacija plasirala u drugi krug osvojivši sedam bodova u skupini C. Remizirali su sa Senegalom 0:0, a pobijedili UAE 3:0 i Kostariku 3:1.