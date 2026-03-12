Insajder: Joško Gvardiol bit će spreman za Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver Image

Izbornik Zlatko Dalić planira voditi Joška Gvardiola na Svjetsko prvenstvo unatoč njegovoj nedavnoj ozljedi. Nogometaš Manchester City trebao bi se u svibnju vratiti treninzima nakon prijeloma noge, a u stožeru vjeruju da će do početka prvenstva biti potpuno spreman.

Insajder Sportskih novosti Robert Matteoni navodi kako bi Gvardiol, ako oporavak bude tekao bez problema, do prve utakmice protiv Engleska mogao imati barem mjesec dana treninga. Ako ipak bude morao propustiti taj susret, očekuje se da će za drugu utakmicu, 23. lipnja protiv Paname, najskuplji hrvatski nogometaš biti u početnoj postavi.

U međuvremenu, veznjak Mateo Kovačić, koji je također neko vrijeme izvan terena zbog ozljede, mogao bi se vratiti natjecateljskim utakmicama već ovog vikenda u susretu Manchester Cityja protiv West Hama.