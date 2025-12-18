Ima 41 godinu, a traži novi klub

Nekadašnji nogometaš Chelsea i PSG-a 41-godišnji Thiago Silva raskinuo je svoj ugovor s Fluminenseom, klubom gdje je počeo svoju nogometnu karijeru i u koji se vratio u srpnju 2024., objavio je brazilski klub u srijedu.

Bivši kapetan Seleçaoa , za koji je odigrao 113 utakmica , imao je ugovor s Fluminenseom do lipnja sljedeće godine, ali se, nagađaju lokalni mediji, želi vratiti u Europu.

“Thiago Silva, koji se vratio u klub prošle godine kao svjetska nogometna legenda, ostavio je iza sebe nasljeđe odanosti i ljubavi prema Fluminenseu”, navodi se u klupskom priopćenju u kojem također stoji da je Silva ugovor raskinuo u utorak.

Thiago Silva je karijeru kao junior počeo u Fluminenseu 1998. godine, a vratio se na ljeto 2024. potpisavši dvogodišnji ugovor nakon što je napustio Chelsea u čijem je dresu odigrao više od 150 utakmica, osvojio Ligu prvaka, naslov svjetskog klupskog prvaka i europski Superkup. Smatran jednim od najboljih braniča svoje generacije, Silva je igrao i za Milan (2009.-2012.) i za PSG (2012.-2020.). Za Fluminense je sada odigrao 25 utakmice i zabio dva gola.

Klub je trenutano peti u brazilskom prvenstvu i od njegovog dolaska nije osvojio ni jednu titulu. Na svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u zaustavio ga je u polufinalu Chelsea.

S brazilskom reprezentacijom Thiago Silva je sudjelovao na četiri svjetska prvenstva – u Južnoafričkoj Republici 2010., u Brazilu 2014., u Rusiji 2018. i u Katru 2022.