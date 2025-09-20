Igor Tudor kao Trapattoni i Allegri? U oba slučaja ‘pala’ je titula!

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Juventus nakon remija s Borussijom Dortmund u Ligi prvaka čeka gostovanje kod Verone od 18 sati u četvrtom kolu Serie A.

Stara dama nije mogla bolje otvoriti talijansko prvenstvo, upisala je pobjede protiv Parme, Genoe i Intera, a Igor Tudor dostigao bi zanimljiv rekord ako slavi u Veroni. Naime, postao bi tako tek treći trener u povijesti torinskog kluba koji je otvorio sezonu s četiri pobjede, odnosno 12 bodova.

Prvi je bio Giovanni Trapattoni 1976. godine, kada je redom slavio protiv Lazija, Genoe, Foggije i Catanzara.

Drugi je bio Massimiliano Allegri kojem je to pošlo za rukom 2014. Slavio je tako protiv Chieva, Udinesea, Milana i Cesene.

Zanimljivo, Juventus je u oba takva slučaja sezonu završio s ligaškom krunom, pa ćemo vidjeti hoće li takva sudbina dočekati i hrvatskog trenera.