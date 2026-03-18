Ibrahimović u novoj ulozi na ovogodišnjem SP-u, evo što će raditi

Zlatan Ibrahimović će se na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu okušati u novoj ulozi.

Bivši nogometaš potvrđen je kao novo veliko ime Fox Sportsa, američkog broadcastera koji ima prava za prijenos Mundijala na engleskom govornom području.

“Zlatan, koji u naše izvještavanje donosi svoje prepoznatljivo samopouzdanje, perspektivu i jedinstvenu ličnost, velika je pobjeda za navijače i FOX Sports s oduševljenjem ga pozdravlja kao najnovijeg člana našeg tima”, poručio je izvršni producent Brad Zager.

“Svjetsko prvenstvo 2026. bit će najbolje svih vremena. Uzbuđen sam što ću se pridružiti FOX Sportsu u Sjedinjenim Američkim Državama kako bismo prenosili turnir. Nema na čemu, Ameriko”, poručio je Ibrahimović.