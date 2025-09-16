HUNS: Zagrebački nogometni savez je bahat i ignorira igrače, očekujemo reakciju HNS-a

Podijeli :

N1

Upozorili su na nepravilnosti.

Hrvatska udruga nogometni sindikat (HUNS) objavila je priopćenje u kojem upozorava na višegodišnje nepravilnosti u radu ZNS-a, tvrdeći da je na Skupštini održanoj 5. prosinca 2023. sudjelovala osoba koja nikada nije bila legitimno izabrana za predstavnika igrača. Prozvali su i čelnika ZNS-a Tomislava Svetinu.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Nakon višekratnih upozorenja na nepravilnosti u radu Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS), primorani smo obratiti se javnosti. Na sjednici Skupštine održanoj 5. prosinca 2023. godine sudjelovala je osoba koja nikada nije izabrana od strane HUNS-a – jedinog legitimnog i registriranog udruženja nogometaša u Hrvatskoj.

Prema članku 34. stavku 2. Statuta ZNS-a, Skupštinu čini i jedan predstavnik udruženja sportaša-igrača. Time je prekršeno statutarno pravo nogometaša da imaju svog stvarnog predstavnika u Skupštini. Dodatno zabrinjava činjenica da zapisnik sa spomenute Skupštine nikada nije dostavljen nadležnom tijelu, što jasno ukazuje na manjak transparentnosti u radu ZNS-a. Već dvije godine upozoravamo ZNS na nelegitimnog predstavnika igrača, no naše primjedbe se sustavno ignoriraju.

Posebno naglašavamo odgovornost čelnika ZNS-a, koji danas obnaša funkciju glavnog tajnika HNS-a, a prethodno je bio predsjednik Komisije za propise HNS-a. Svjesnim dopuštanjem nelegitimnog zastupanja igrača oduzimaju se temeljna prava sportašima.

Zagrebački nogometni savez (ZNS) već godinama pokazuje bahat stav i ignoriranje igrača – onih bez kojih nogomet ne bi postojao. Isto tako, od Hrvatskog nogometnog saveza očekujemo jasan stav i reakciju, jer šutnja i ignoriranje ove problematike jedino mogu značiti prešutno odobravanje.”