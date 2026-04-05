Hrvatski trener u Armeniji upisao četvrtu uzastopnu pobjedu i uključio se u borbu za Europu

xxBozidarxVukicevicx via Guliver Image

U 20. kolu armenske Premier lige Noah, kojega vodi hrvatski trener Sandro Perković, slavio je protiv BKMA s 2:0 te je nastavio sjajan niz.

Ovo je klubu kojeg vodi bivši trener Dinama četvrta pobjeda u nizu u ligi, ali uz to sjajno igraju i u Kupu. Nedavno su golom bivšeg hajdukovca Marina Jakoliša izborili polufinale Kupa gdje će igrati protiv Ararat-Armenije.

U ligi su nakon ove pobjede od 2:0 zauzeli četvrto mjesto te im trenutačno vodeći Urartu bježi četiri boda, ali i s utakmicom više. No, drugoplasirani Pyunik ima utakmicu manje i tri boda više što znači da u slučaju pobjede u zaostaloj utakmici mogu pobjeći na +5.

U Armeniji prvoplasirana ekipa ide u kvalifikacije za Ligu prvaka, dok ostale tri ekipe, od drugog do četvrtog mjesta ili osvajač Kupa plus dva najbolje rangirana kluba, idu u kvalifikacije za Europsku ligu.