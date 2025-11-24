Hrvatski suci opet dijele pravdu u Europi! Evo tko i u kojim utakmicama

Podijeli :

Guliver Images

Hrvatski suci i ovog su tjedna u akciji u Europi.

HNS je objavio kako su četiri Hrvata glavni suci u natjecanjima pod okriljem Uefe ovog tjedna.

Igor Pajač bit će glavni sudac, Bojan Zobenica i Ivan Mihalj pomoćni suci, Zdenko Lovrić četvrti sudac, a Ivan Bebek VAR na utakmici Europske lige između Bologne i Salzburga 27. studenoga.

Isti dan Duje Strukan bit će glavni sudac, Alen Jakšić i Marjan Tomas pomoćni suci, Ante Terzić četvrti sudac, Mario Zebec VAR, a Ivan Matić AVAR na utakmici Konferencijske lige između Rakówa Czestochowe i Rapida. Također, Dario Bel bit će glavni sudac, Goran Pataki i Ivan Janić pomoćni suci, Patrik Kolarić četvrti sudac, Fran Jović VAR, a Ivan Vučković AVAR na utakmici Konferencijske lige između Universitatee Craiove i Mainz.

Ante Čulina bit će glavni sudac, a Dario Kolarević i Anto Marić pomoćni suci na utakmici Uefine Lige prvaka mladih između Galatasaraya i R. Union Saint-Gilloisea 25. studenoga, a isti će dan Ivan Bebek biti AVAR na utakmici Lige prvaka između Napolija i Qarabaga, a dan poslije AVAR na utakmici Lige prvaka između Liverpoola i PSV-a.