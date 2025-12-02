Hrvatski reprezentativac mijenja klub u siječnju? Žele ga tri velika kluba

Podijeli :

Hrvatski reprezentativac u ovom bi prijelaznom roku mogao promijeniti sredinu.

Nezadovoljan statusom u San Sebastianu Luka Sučić je navodno donio odluku da u siječnju potraži novo mjesto sreće.

Najkonkretniji interes zasad pokazuje Stuttgart. Pregovori su u tijeku, iako konačna odluka još nije donesena.

Za njega je zainteresiran i PSV u kojem igra Ivan Perišić, a koji ga vidi kao idealnu zamjenu za Joeyja Veermana te je spreman platiti traženih 12 milijuna eura.

Tu se spominje i Juventus, ali torinski klub zasad zauzima oprezan stav i još nije odlučio hoće li krenuti po mladog Hrvata.

Sučić je u Real Sociedad stigao iz RB Salzburga za 10 milijuna eura. Ove je sezone upisao tek pet ligaških nastupa.