Hrvatski dvoboj u Torinu. Tudor: Jurić je fantastičan trener, bio je pomalo podcijenjen kroz karijeru

Derbi petog kola Serie A večeras igraju dvije momčadi s gornjeg dijela tablice - Juventus i Atalanta.

Ujedno je to i dvoboj dvojice hrvatskih trenera i dva Splićanina, Igora Tudora i Ivana Jurića. Tudor je uoči utakmice govorio o Juriću na konferenciji za medije.

“Nismo najbolji prijatelji, ali smo prijatelji. Ima svoje vrijednosti i specifičan stil treniranja. Fantastičan je i pomalo podcijenjen kroz karijeru. Uvijek je ostvarivao sjajne stvari koje su ostale podcijenjene. Prošle godine je imao dvije neobične situacije. Sada vodi klub u Ligi prvaka tako da je prepoznat”, izjavio je Tudor.

Podsjetimo, Tudor je Juventus preuzeo u ožujku, da bi na ljeto produljio ugovor do 2028. godine. Jurić je u Atalantu stigao uoči ove sezone kao nasljednik Gian Piera Gasperinija, koji je otišao u Romu, klub koji je Jurić kratko vodio prošle godine.