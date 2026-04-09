Hrvatska U-17 saznala protivnike na Euru, ždrijeb ih nije mazio

Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija doznala je protivnike na Europskom prvenstvu koje će se od 25. svibnja do 7. lipnja igrati u Estoniji.

Hrvatska će igrati u skupini A protiv Estonije, Belgije i Španjolske, a ždrijeb je za HNS prokomentirao i izbornik Marijan Budimir:

“Kad se plasiraš među osam najboljih reprezentacija u Europi svaki je protivnik težak. Izvukli smo Belgiju koja ima sve pobjede u oba kvalifikacijska ciklusa i Španjolsku koja nije primila gol u oba kvalifikacijska ciklusa, riječ je o izuzetno kvalitetnim reprezentacijama koje su poznate po radu u mlađim uzrasnim kategorijama. Tu je i Estonija koja će se htjeti dokazati kao domaćin natjecanja. Na EURO-u nema lakih protivnika, ali siguran sam da ćemo temeljito analizirati naše protivnike i dobro se pripremiti za te utakmice, a onda se koncentrirati od utakmice do utakmice”.

Hrvatska će prvenstvo otvoriti 25. svibnja protiv Belgije, tri dana poslije, 28. svibnja čeka je dvoboj protiv Estonije, a 31. svibnja na rasporedu je susret sa Španjolskom.