Bilić o Modriću: Prvo ću popričati s Lukom, ja bih volio da nastavi!

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Novi/stari izbornik Hrvatske Slaven Bilić odmah je u uvodu press konferencije dobio pitanje koje jako zanima hrvatsku nogometnu javnost.

Bilić je rekao da bi htio da Modrić nastavi reprezentativnu karijeru.

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“Moj je prvi korak oformiti stožer, još ima par finesa. Drugi je popričati s igračima. U prvom redu s Lukom Modrićem. Svi znamo što je i tko je Luka i na svjetskoj razini. Odluka je apsolutno njegova. Toliko on znači nogometu, toliko znači reprezentaciji. Svjetsko prvenstvo nije isto kad je Luka na njemu i kad nije. A što reći o reprezentaciji gdje je on puno više od najboljeg igrača. Pričao sam s njim i prije par mjeseci i lani, stalno je to tema je li ti ovo zadnje. To je jedna od prvih stvari koje ću napraviti. Volio bih apsolutno da nastavi, ali odluka je apsolutno njegova”, rekao je Bilić pa dodao:

“Dajte da nas dvojica popričamo o toj temi prvo. Pričali smo tad kao trener i prijatelj, da čuje moje mišljenje. Ali dajte da ja s njim popričam prvo”, rekao je Bilić.