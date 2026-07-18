Mišić progovorio o potencijalnom Bilićevom pozivu: ‘Godine su samo broj’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Dinamo za četiri dana (utorak, 20 sati) započinje svoj europski put na prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv švicarskog Thuna.

U ekskluzivnom intervjuu za RTL, kapetan Modrih Josip Mišić osvrnuo se na trenutačnu atmosferu u klubu nakon odrađenih ljetnih priprema, najavio dvoboj s Thunom, ali i otkrio što misli o mogućem pozivu u reprezentaciju

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Na pitanje o tome kako svlačionica diše uoči službenog početka sezone, iskusni veznjak odgovara vrlo optimistično.

“Momčad diše jako dobro. Iščekujemo tu utakmicu pretkola. Spremni smo. Pripreme su protekle u najboljem tijeku. Nema ozljeda i jedva čekamo.”

Iako je trener Mario Kovačević nakon remija u zatvorenoj generalki protiv ukrajinskog Cherkasyja spomenuo da momčadi nedostaje još malo mekoće, kapetan je precizirao na kojim se to točno elementima u igri još bruse posljednji detalji.

“U fazi napada i obrane. Izlazak prema naprijed od golmana. Radimo na srednjem bloku, visokom presingu…”

Prva utakmica donosi gostovanje kod nepredvidivog Thuna koji je prošle sezone napravio senzaciju. Mišić poziva na oprez te ističe kako momčad mora opravdati ulogu favorita na samom travnjaku.

“Ući iz druge lige i osvojiti naslov je ravno čudu. Ali, igrali smo i protiv slabijih ekipa pa imali problema. Nema mjesta prevelikom optimizmu, trebamo biti čvrsto na zemlji. Moramo pokazati na terenu da smo favoriti.”

Susret u Švicarskoj igrat će se na specifičnoj podlozi, no u taboru hrvatskog prvaka zbog toga ne vlada nikakva zabrinutost.

“Svi su igrali na umjetnoj travi. To neće biti problem.”

Posebno zanimljiv dio razgovora odnosio se na pohvale koje je na njegov račun javno uputio novi izbornik Slaven Bilić. Mišić je poslao jasnu poruku o svojim reprezentativnim ambicijama.

“Pratio sam presicu izbornika. Svakom igraču je san igrati za državu. Godine su samo broj. San mi je nastupiti za svoju državu. Živim taj san i nadam se da će se on i ostvariti.”

Na samom kraju razgovora, dinamov kapetan prokomentirao je i samu završnicu Svjetskog prvenstva te otkrio tko ima najveću podršku u maksimirskoj svlačionici.

“Preferiram Španjolsku. Slali smo fotografije Olmu za podršku. Ima fizioterapeut njegov broj pa smo mu se javili.”