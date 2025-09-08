Evo kakvo je iznenađenje HNS spremio Modriću povodom njegovog 40. rođendana

Podijeli :

Guliver Images

Luka Modrić svoj je 40. rođendan dočekao u društvu hrvatske reprezentacije, baš kao i većinu prethodnih. Budući da njegov rođendan uvijek pada 9. rujna, u razdoblju kvalifikacija za velika natjecanja, često ga obilježava tijekom reprezentativnih okupljanja.

Kako Modrić ne voli unaprijed pripremljene proslave niti odvraćanje pozornosti od utakmica, u HNS-u su odlučili iznenađenje pripremiti tek nakon dvoboja s Crnom Gorom. Prema pisanju SN-a, dogovoreno je da se igrači nakon susreta ne vraćaju u hotel Sheraton, već da se raziđu, dok će Modrić u svlačionici dobiti čestitku i poklon od Saveza.

Koliko će veselje biti veliko, ovisit će o rezultatu protiv Crne Gore, ali gesta HNS-a naišla je na odobravanje. Grupni izlazak nije planiran jer su reprezentativci htjeli iskoristiti slobodan dan za obitelj prije povratka u klubove. Tako će Modrić ovaj put proslaviti dvostruko – prvo s reprezentacijom, a zatim i u intimnom krugu najbližih.