Dalić: Vrijeme je da jednom bez stresa i prije zadnjeg kola osiguramo veliko natjecanje, sve je u odnosu i pristupu

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic by Guliver

Hrvatska-Češka 5:1! Hrvatska potpuno ponizila glavnog konkurenta u borbi za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je i drugu pobjedu u L skupini kvalifikacija za SP 2026. godine, nakon što je na osječkoj Opus Areni deklasirala Češku sa 5-1 (1-0).

Nakon utakmice ponizan je, ali i sretan bio izbornik Zlatko Dalić:

“Čestitam dečkima i publici. Čestitam igračima na odnosu i pristupu u ovih deset dana. Na kraju sezone, kad već svi razmišljaju o godišnjem odmoru, oni ovako odigraju. Pokazali su kvalitetu, emociju i ono što najviše volim – duh reprezentacije. Pobjeda 5:1 je velika stvar, sretni smo i presretni.

Drago mi je zbog Vuškovića, koji je debitirao, a žao mi je Fruka što nije zaigrao. Kad se izgubi, izbornik je kriv, a sad nije, ha-ha. Napravili smo veliki korak prema Svjetskom prvenstvu u Americi. Pristup igrača je bio fantastičan, to je ono što želimo“, rekao je izbornik Zlatko Dalić.

O taktici je rekao: “Imali smo neke taktičke zamjene, Pašalić je počeo lijevo, Perišić desno, pa su se rotirali. Perišić je sjajno centrirao, a stoperi su bili fantastični. Livaković nije imao posla – bila je to jedna od boljih utakmica hrvatske reprezentacije u posljednje vrijeme.”

Zaključno je dodao: “Sve je u odnosu i pristupu. To nas drži i to je ta priča koja traje. Hvala Bogu da traje, idemo do Amerike. Ništa još nije riješeno, nema opuštanja. Mislim da je vrijeme da jedanput riješimo kvalifikacije prije posljednjeg kola. Samo da zadržimo ovaj pristup i bit će sve kako treba”.