VIDEO / Dalić ga je uvrstio na posljednji popis reprezentacije, a sada je oduševio protiv Basela

U 17. kolu švicarske Super lige Basel je ugostio Lausanne. U oba kluba Hrvatska je imala svoje predstavnike, ali onaj koji je igrao u gostujućem sastavu je ostavio veći trag. Karlo Letica je na vratima Lausannea odradio savršenu utakmicu. Upisao je šest obrana, od toga četiri unutar kaznenog prostora. Tako je sačuvao čistu mrežu unatoč tome što je Lausanne od 59. minute igrao s igračem manje, a od 95. minute s dva. Ipak, susret je na kraju završio 0:0. Tako je Basel ostao na četvrtom mjestu dok je Lausanne sada osmi. Inače, Letica je bio na posljednje pretpozivu Zlatka Dalića, a ovi nastupi možda ga stavljaju u konkurenciju za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. U redovima Basela je od 74. minute igrao Marin Šotiček.

