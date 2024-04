Perišić je poseban, istinski lider, a Hajduk ga je ove sezone razočarao

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Igrala se 74. minuta susreta na Rujevici, kada je Ivan Perišić ušao u igru te upisao svoj HNL debi za Hajduk u 35. godini života. Piše: Karlo Benat

Rani odlazak u inozemstvo te bogata karijera koju je Ivan napravio u Europi zaslužuju samo velike pohvale. No, uz sve osvojene trofeje Omišaninu titula s Hajdukom ipak predstavlja nešto posebno. Njegov su povratak navijači počeli zazivati sada već davne 2018. godine. Naime, na dočeku srebrenih reprezentativaca iz Rusije, u Splitu tog vrućeg ljetnog dana Perišić je obećao svoj povratak.

Pet i pol godina kasnije, Ivan je ispunio svoje obećanje, ali zasigurno nije očekivao ovakav scenarij po povratku na teren. Njegovim ulaskom u jučerašnjem susretu, Hajduk je postao druga momčad. Samo dvije minute bile su mu potrebne da kreira matnu situaciju za Trajkovskog. No, Makedonac nije iskoristio vrhunski ubačaj Perišića te je propustio odvesti susret u totalnu neizvjesnost. Nevjerojatna je energija koju je donio Hajduku, on je u samo u petnaestak minuta napravio više nego cijela momčad Hajduka u prethodnih sedamdeset i pet. Jasno, njegova kvaliteta je neusporediva u odnosu na HNL razinu, ali želja, pristup i požrtvovnost također odskaču u odnosu na ostatak igrača.

Oduvijek je bio poznat kao veliki profesionalac i radnik, a Hajduk mora iskoristiti njegovo liderstvo u idućoj sezoni domaćeg prvenstva, ako želi postati prvak nakon duge suše. Rijeka je poznata kao grad koji baš i ne voli Hajduk, no pljesak cijelog stadiona upućen Ivanu, dokaz je njegove veličine. Prije samog debija Perišić je nekoliko kola bio na klupi s ekipom kao znak podrške, a i u tim situacijama vidjelo se koliko odskače od ostatka. Dok je cijela Hajdukova klupa bila u nervozi, on je bio taj koji je uvijek smirivao i prvenstveno bio podrška svima.

Za primjer imamo susret s Lokomotivom, u tom dvoboju Mikanović je zaradio crveni karton i cijela klupa bila je u protestu. Ali, Ivan je bio jedini razuman i tješio Mikanovića kao pravi, istinski lider. Na to liderstvo Hajduk se mora osloniti iduće sezone i napasti titulu s Perišićem kao glavnim protagonistom. Bijeli su ove godine razočarali Ivana i onemogućili mu da svojim povratkom bude prevaga u tijesnoj borbi za naslov prvaka. On se vratio kada je prvenstvo praktički bilo riješeno i to je jedan veliki poraz za sve u splitskom klubu. Mogao je poći za arapskim milijunima ili put Španjolske te kompletirati igranje u svim ligama petice, no odlučio se povratak za u matični klub i time dokazao kako je poseban.

Nevjerojatno je da jedan takav igrač uopće nastupa u našoj ligi, a on je u malo vremena pokazao kako je totalno drukčiji od drugih. Ako je Modrić najbolji igrač hrvatske reprezentacije, Perišić je zasigurno najopasniji i najkonzistentniji. Njegova važnost za reprezentaciju je nemjerljiva i neupitno je da će on biti onaj pravi na Euru u Njemačkoj.

Uostalom, on je igrač poteza i njega se vrijedi čekati cijeli susret da napravi tu jednu sekvencu s kojom će prelomiti utakmicu. Igrač koji ima osvojenu Ligu prvaka, Serie A, dva naslova Bundeslige te dvije medalje sa Svjetskog prvenstva, pravo je blago za Hajduk. Na Splićanima je da s Ivanom na čelu dodaju naslov prvaka Hrvatske u ovaj rezime, jer sve osim toga bit će razočaravajuće. A do tada u preostalih sedam kola i na Euru u Njemačkoj, Ivan će nam pokazivati zašto je jedan od najvećih hrvatskih sportaša u povijesti. Tu se ne misli samo na kvalitetu, nego na gard, ponašanje i auru koji okružuju samog “Periju“.