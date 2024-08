Naletilić za SK: Hajduk ima previše prosječnih igrača, Gattuso je pošten, a Dinamu treba napadač

Podijeli :

DeFodi via Guliver

Marko Naletilić dobro poznaje talijanski nogomet pa tako i novog trenera Hajduka koji je svojevremeno trenirao Napoli i Milan, Gennara Gattusa.

Iza nas su četiri kola HNL-a u kojem je Dinamo uvjerljiv na vrhu, Rijeka je tik uz njih, a Hajduk je u zadnjem susretu kiksao i remizirao protiv Istre u Puli (1:1). Marko Naletilić uvijek je odličan sugovornik, a za Sport Klub otkrio je kakav je Gattuso kojeg ugledni hrvatski menadžer zna već godinama.

“Ja ga znam još kao igrača iz Millanella, to je bilo jako, jako davno. On je izuzetno dobra osoba, pošten je, o njemu kao čovjeku mogu reći – sve pet. Ne moram ni govoriti da je kao igrač bio brendiran, nemaš puno tih nekih legendarnih osmica kao što je on bio u toj svojoj specifičnoj ulozi. Nije bio igračka klasa, ali je bio neki ratnik i to je doveo na jedan svjetski nivo. Svakako je jedan dobar trener, ima i većih imena od njega koja nisu trenirala sve te klubove kao on. Ima određenu trenersku kvalitetu, to nije sporno. Npr. Clarence Seedorf ima lošiji CV od njega, a bio je veći igrač od Gattusa. Ne možemo sve svoditi i na to da je on veliko ime pa su mu poklanjali ta mjesta u klubovima. Nije sve to dobio samo jer je Gennaro Gattuso, ima i većih imena pa nisu trenirali dva velika kluba zaredom (Milan, Napoli, op.a.).”

Prokomentirali smo s Naletilićem i prijelazni rok Hajduka…

“Kad već pričamo o Gattusu, moram spomenuti i Perišića koji je neupitna i velika legenda hrvatskog nogometa i šteta je što se sve ovako izdogađalo u Hajduku. To je sve loše iskomunicirano i što god da se događalo, po meni, trebalo je ostati unutar kluba. Tu nisu samo krivci Gattuso ili Perišić koji je prije mjesec dana rekao da želi ići, tu su interne stvari u klubu koje se rješavaju u klubu i to jednostavno ne smije ići van. To nije neki izolirani slučaj u nogometu, to se često događa i u malim i u velikim klubovima. To s Perišićem sve skupa se nije trebalo tako dogoditi, zato postoje ljudi u Upravi i velik broj zaposlenih u klubu koji se bave politikom kluba, sportskom politikom, Upravom, to su sve trebali ‘ishendlati’. Što se tiče prijelaznog roka, osobno mi je bilo drago da su doveli takvo jedno veliko ime kao što je Gattuso, da je došao Perišić, Rakitić… Mislim da nije ni fer analizirati Hajduk s ove točke gledišta u ovom trenutku jer se već preko deset godina stalno radi na isti način koji evidentno nije dobar. I po tom pitanju se ništa ne mijenja, mijenjaju se samo imena, a način rada i funkcioniranje kluba je isto. U suštini Kalinić je mogao dovesti druga dva ili tri igrača, ali momčad je puno šira od dva, tri igrača. Tamo je veliki disbalans po pozicijama u momčadi. Tamo ima previše prosječnih igrača i ne možeš ti sa previše prosječnih igrača napraviti ogromnu promjenu zato što si doveo Rakitića ili Perišića. Selekcija nije dobra već deset godina i nije dobra struktura upravljanja kluba. To već svi znaju.”

S druge strane, čini se kako je za Dinamo ‘pogodio’ s pojačanjima.

“Pierre Gabriel je iznad kvalitete HNL-a i to se vidi u svakoj utakmici u kojoj igra i prosječno i lošije i bolje. On je igrač van HNL-a. Mmae je ozbiljan stoper, Cordoba je pokazao određenu kvalitetu, ima brzinu i sve te stvari. Mora se još pokazati, ali da ima kvalitetu, ima. Mislim da su ovo realno igrači koji bi trebali biti pojačanja. Jan Oliveras koji dolazi iz Rome, tj. iz Primavere, njega treba staviti ipak zasad pod prinove jer se on tek treba dokazati, uzeli su ga radi potencijala. Marko Pjaca je Marko Pjaca, dimenzija više, samo da bude zdrav. Neka Dinamo odradi uzvrat u Qarabagu i uđe u Ligu prvaka i Pjaca je već puno pomogao Dinamu s tim prvim golom Qarabagu u Maksimiru, a tek je krenulo. Kačavenda je dobro, bori se za mjesto, diže formu, ima super minutažu, tako da je prezadovoljan.”

Kao favorita za osvajanje HNL-a vidi Dinamo, a istaknuo je i dobre odluke čelnih ljudi u Maksimiru.

“Mislim da je ove godine Dinamo daleko najozbiljnija momčad za osvajanje prvenstva i daj Bože da uđu u Ligu prvaka i iduće godine će im svi gledati u leđa. Morat će baš biti ozbiljni umjetnici da upropaste iduću sezonu ako sad uđu u Ligu prvaka. Pokazali su u ovom prijelaznom roku da znaju raditi. Dinamo mi izgleda jako dobro. Proigrao je i Kulenović. Mislim da obavezno moraju dovesti jednog napadača. Ako prođu Qarabag odličnom se pokazala odluka da ne prodaju Petra Sučića i da se produži ugovor s Petkovićem. Baturina je odigrao simultanku na Maksimiru kakvu dugo nisam vidio, izuzetno mi je drago zbog njega i imat će te utakmice Lige prvaka. Nikome tu neće cijena padati, dapače”, zaključio je Naletilić.