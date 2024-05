Mišković: Devet igrača Rijeke je na meti bogatijih klubova! HNL u padu? Napast će me…

Podijeli :

Guliver Images

Predsjednik Rijeke Damir Mišković otkrio je razmišljanja nakon poraza u derbiju s Dinamom na Rujevici (2:1).

Unatoč vjerojatno izgubljenoj tituli, Mišković je optimističan.

“Uvijek gledam pozitivno, naslov smo sad vjerojatno izgubili, ali doći će on prije ili kasnije, samo moramo nastaviti raditi s jednakom energijom i vjerom. Tužan sam, jako tužan, ali i iznimno ponosan. Naši mladi igrači, sa stožerom i ostalim ljudima iz sportskog sektora kluba, igraju sjajnu sezonu, imaju rezultate iznad svih očekivanja, imaju igru koja se sviđa publici, koju hvale i nogometni stručnjaci. Tako mladi izborili su se da praktički do kraja ostanu u borbi za naslov. Izborili su i finale Kupa pokraj toliko klubova koji su se nadali takvom dosegu. Sve je to fantastičan rezultat i zato sam toliko ponosan. Dodatno sam ponosan što je Rijeka konstantno u vrhu već 12 godina. Zbrojimo li sve bodove u tom razdoblju, Dinamo je prvi, a Rijeka uvjerljivo druga, svijet za sebe u hrvatskom nogometu. Presretan sam zbog toga, presretan sam što naši navijači to prepoznaju i cijene, što imamo preko 16 tisuća članova, te preko 6.500 pretplatnika. To su povijesne brojke”, rekao je predsjednik Rijeke u intervjuu za Sportske novosti.

Rijeka je bila bolja u dosta segmenata protiv Dinama?

“Rekao bih da smo odigrali europsku utakmicu. Moglo je završiti potpuno drugačije, s našom pobjedom. U derbijima sitnice odlučuju, otišle su ovaj put u krivom smjeru za nas. Bio sam neizmjerno tužan na kraju utakmice, ali pokušali smo, dali sve što smo mogli. Nema zato tragedije, samo treba tako nastaviti. Kad gineš za svoj dres, navijači te poštuju, svi te poštuju. Utakmica uvijek može na drugu stranu, ali poštovanje koje dobiješ za svoj rad nešto je što ne možeš zaraditi ako nisi pravi. Mi smo bili pravi cijelu sezonu i to je naša najveća pobjeda.”

Otkrio je i koliki je budžet Rijeke.

“Između 12 i 14 milijuna, ovisno o rezultatima, o tome koliko smo dugo u Europi. To je trošak kompletnog kluba, od održavanja Rujevice, preko naše Akademije, do svih zaposlenika i igrača. I taj je iznos često previše za nas.”

Ponude za igrače?

“Imali smo ih i zimus, imamo ih i sada, ali neke nam nisu dovoljno dobre, s drugima kalkuliramo… Realno je devet naših igrača jako zanimljivo bogatijim klubovima, te nam svi oni mogu donijeti dobre transfere. Međutim, teško je još reći što će biti. I to je problem, jer trebali bismo dovesti neke nove mlade, potentne i gladne, a ne znamo tko će otići. Kako god, ponuda ima, velike se svote vrte oko nekih igrača.”

Kojih je to devet ‘zanimljivih’?

“Ma svi su u izlogu, ali zna se da su Labrović, Galešić, Hodža, Selahi, Janković, Fruk, Pjaca, Pašalić i Ivanović nešto ispred ostalih.”

Komentirao je i je li HNL u padu.

“Ako kažem da je u padu, mnogi će me napasti, pa ću reći da je prije četiri, ili pet godina bilo je više jakih igrača, potentnijih. Potom nam je liga bila popunjena s previše starijih igrača. Sad se to mijenja i to me veseli. Rijeka i Lokomotiva su pokazali da mladi donose polet i ambiciju, pa i rezultat. Vidim da tome sve više naginje i Osijek, pa i neki drugi. Mi smo razvojna liga, nas samo mladi igrači mogu dizati i donositi zanos, a onda i novac s kojim ćemo rasti. Tko hoće preživjeti – mora prihvatiti da je tako.”