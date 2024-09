Hajdukova članica Uprave o gašenju komentara: ‘Ne želimo dati zlobnicima da liječe svoje frustracije’

Osvrnula se na brojne izazove i uspjehe, a posebno je objasnila odluku kluba o gašenju komentara na društvenim mrežama. Navela je da je taj potez bio nužan zbog zaštite igrača i kluba od negativnih i destruktivnih komentara, iako su svjesni da taj potez nije bio popularan među navijačima.

“Onemogućili smo komentare zato što smo odgovorni. Na društvenim mrežama ne bi trebalo biti izražavanja mržnje, vrijeđanja, prijetnji i to vrlo ružnih prijetnji, a to je nešto što se nama događalo stalno. S druge strane kada smo gledali koji ljudi ostavljaju te komentare, našli smo pregršt lažnih profila, simpatizera drugih klubova. Posebno smo osjetljivi kada krene hajka na pojedine igrače. To su isto ljudi od krvi i mesa i mi ćemo napraviti sve što je potrebno da zaštitimo njihov integritet i dostojanstvo. Nema te kritike na koju se mi nismo navikli, mi se toga ne bojimo. Jednostavno ne želimo dati zlobnicima da na našoj platformi liječe svoje frustracije”, rekla je Marinka Akrap.