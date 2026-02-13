Hrvatska će prve dvije utakmice u Ligi nacija igrati bez podrške navijača

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija doznala je protivnike i raspored u petom izdanju UEFA Nations League. Natjecanje započinje 26. rujna gostovanjem kod Češke, no hrvatski nogometaši ondje neće imati podršku svojih navijača.

Razlog tome je kazna koju je Disciplinska komisija UEFA-e izrekla Hrvatskom nogometnom savezu zbog neprihvatljivog ponašanja navijača na utakmicama protiv Francuske u Splitu i Parizu u prethodnom izdanju Lige nacija.

“Ukupno je Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja navijača kažnjen s 93.000 eura, jednom domaćom utakmicom bez gledatelja, jednom gostujućom utakmicom bez gostujućih (hrvatskih) navijača i financijskom kompenzacijom Francuskom nogometnom savezu zbog štete nastale na stadionu Stade de France”, prenio je HNS tada odluku Uefe.

To u praksi znači da će Hrvatska, osim na gostovanju u Češkoj, jednu domaću utakmicu također odigrati pred praznim tribinama, onu protiv Engleske 29. rujna.

Podsjetimo, Hrvatska je već igrala protiv Engleske bez publike u Ligi nacija 2018. godine na Rujevici, a tadašnji dvoboj završio je bez pogodaka, 0:0.

