Pratite ždrijeb Lige nacija na SK: Evo tko su mogući protivnici Vatrenih

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh via Guliver

Ždrijeb Lige nacija održat će se danas u 18 sati u Bruxellesu, a sve možete pratiti na SK1.

Hrvatska je, zahvaljujući dobrom rezultatu prošle sezone gdje je ispala od Francuske u četvrtfinalu, izborila mjesto u drugom jakosnom šeširu. To znači da će Vatreni u novoj sezoni ponovno igrati protiv jakih reprezentacija.

Ono što izabranici Zlatka Dalića znaju, sigurno neće igrati protiv Italije, Nizozemske ili Danske, koje se nalaze u istom potu. Jakosni šeširi izgledaju ovako:

Prvi: Portugal, Francuska, Španjolska, Njemačka

Drugi: Italija, Nizozemska, Danska, Hrvatska

Treći: Srbija, Belgija, Engleska, Norveška

Četvrti: Wales, Češka, Grčka, Turska

Liga nacija sastoji se od 54 reprezentacije članice UEFA-e, podijeljene u četiri lige: A, B, C i D. Prve tri lige imat će po četiri skupine s po četiri reprezentacije. Svaka reprezentacija odigrat će šest utakmica unutar skupine, tri na domaćem terenu i tri u gostima. U Ligi D izvući će se tri skupine s po tri reprezentacije.

Dvije najbolje plasirane reprezentacije iz svake skupine proći će u četvrtfinale Lige nacija, gdje će se boriti za plasman među četiri najbolje reprezentacije na završnom turniru. Četvrtoplasirana reprezentacija iz svake skupine automatski će ispasti u Ligu B u sljedećem izdanju natjecanja, dok će trećeplasirane reprezentacije igrati doigravanje za ostanak.

Plasman u Ligi nacija važan je i zbog plasmana na Euro 2028, jer za one koji ne uspiju u kvalifikacijama može predstavljati dodatnu priliku zahvaljujući uspjehu u Ligi nacija.