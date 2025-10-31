HNS: Ulaznice za Crnu Goru bit će organizirane izravno za najvjernije navijače i navijačke skupine

Podijeli :

Nikola Susac Ball Raw Images via Guliver

Gostujućom utakmicom protiv Crne Gore, hrvatska reprezentacija završit će natjecanje u skupini L Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Prodaja ulaznica za navedeni susret bit će organizirana izravno prema najvjernijim navijačima te klupskim navijačkim skupinama, donosi HNS.

Iznimno za ovu utakmicu, Hrvatski nogometni savez donio je odluku da će ulaznice za navijačku tribinu za utakmicu Crna Gora – Hrvatska moći kupiti navijači iz programa vjernosti HNS-a te članovi klupskih navijačkih udruga, a na utakmicu će ići isključivo u organiziranom aranžmanu.

Uvažavajući društvene okolnosti ovog susreta te mali broj dostupnih ulaznica za hrvatske navijače, Hrvatski nogometni savez donio je ovakvu odluku kako bi pružio maksimalne sigurnosne uvjete navijačima, a istovremeno reprezentaciji osigurao snažnu navijačku podršku u posljednjoj utakmici Europskih kvalifikacija u grupi L.

Cijena ulaznica za hrvatski navijački sektor je pet eura. Tijekom petka 31. listopada najvjerniji navijači s najviše dolazaka na utakmice reprezentacije u proteklih pet godina mailom će dobiti obavijest o pravu prvokupa ulaznica na temelju ostvarenih bodova u Programu vjernosti.