HNS produžio ugovor s dobavljačem lopte za SHNL

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HNS

Hrvatski nogometni savez potpisao je višegodišnji ugovor s tvrtkom VEGO SPORT, generalnim zastupnikom Uhlsporta za Hrvatsku koji je već četvrtu godinu zaredom službeni dobavljač lopte kojom će se igrati utakmice u ligama prvih triju stupnjeva natjecanja u muškoj i prvog stupnja u ženskoj konkurenciji.

“Izuzetno sam zadovoljan činjenicom da Uhlsport ostaje službena lopta kojom će se igrati sve utakmice najviših rangova natjecanja pod okriljem Hrvatskog nogometnog saveza, što je oduvijek bila naša težnja. Drago mi je da smo potpisali novi višegodišnji ugovor i da je Uhlsport iskazao interes za nastavkom promidžbe na hrvatskom nogometnom tržištu, što je dokaz da su SuperSport Hrvatska nogometna liga, ali i ostala natjecanja sve prepoznatljivija i da njihova kvaliteta raste iz sezone u sezonu”, rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

“Partnerstvo s Hrvatskim nogometnim savezom izuzetno nam je važno u kontekstu međunarodne promociju našeg brenda, radujemo se što će se Uhlsport lopta i dalje kotrljati hrvatskim travnjacima i da je njezina kvaliteta prepoznata na ovom području. Sretni smo što smo zaključili novo partnerstvo na strateški važnom tržištu za nas i radujemo se nastavku uspješne suradnje s HNS-om”, istaknuo je Kristijan Japec, direktor tvrtke VEGO SPORT.