Hrvatski golman sačuvao čistu mrežu protiv West Hama

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Stefan Koops / EYE4IMAGES/DeFodi Images via Guliver Image

Rangers je ovoga ljeta na poziciju vratara doveo hrvatskog reprezentativca Ivora Pandura koji je ranije ove godine s Hull Cityjem Sergeja Jakirovića izborio plasman u Premier ligu. Riječanin je već debitirao za Rangerse u prvoj prijateljskoj utakmici sa Saint Etienneom da bi svoj drugi susret odigrao protiv West Hama, novopečenog engleskog drugoligaša.

U susretu škotskog velikana i donedavnog člana Premier lige nije bilo pogodaka što je najviše odgovaralo obranama i vratarima.

Ivor Pandur je tako prvi put u dresu Rangersa sačuvao svoju mrežu netaknutom. Ovo je ujedno bila i posljednja pripremna utakmica za klub iz Glasgowa uoči početka sezone.

Za pet dana Rangers će gostovati kod Dundee Uniteda u sklopu prvog kola škotskog Premiershipa. Tjedan dana nakon te utakmice škotski velikan će krenuti u svoj europski put te će u trećem pretkolu Europske lige igrati protiv poljske Jagiellonije.

Šro se tiče West Hama, njihova sezona počinje osmog kolovoza prvim kolo EFL Kupa protiv Portsmoutha. Čekićari će do početka sezone odigrati još jednu pripremnu utakmicu protiv njemačkog drugoligaša Magdeburga.