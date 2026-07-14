HNS objavio u kojem će gradu Hrvatska zaključiti skupinu Lige nacija

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija utakmicu zadnjeg, 6. kola skupine 3 Lige nacija protiv Češke odigrat će 15. studenoga u Osijeku, odlučio je Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza (HNS).

Hrvatska je protiv Češke u Osijeku igrala i 9. lipnja prošle godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo te je slavila s 5-1.

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Još ranije je odlučeno kako će domaći dvoboj protiv Engleske 3. listopada Hrvatska igrati u Rijeci, ali bez gledatelja zbog kazne Disciplinske komisije krovne europske nogometne organizacije zbog incidenata na utakmicama četvrtfinala prošle Lige nacija protiv Francuske u Splitu i Parizu, dok će se susret protiv Španjolske igrati 6. listopada u Splitu.

Hrvatska će nastup u Ligi nacija otvoriti 26. rujna protiv Češke u Pragu, a tri dana kasnije će gostovati u Sevilli protiv Španjolske. Prije osječke utakmice s Češkom Hrvatska će u Londonu 12. studenoga igrati protiv Engleske.

Dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine ostvarit će plasman u četvrtfinale, trećeplasirane momčadi igrat će doigravanje za ostanak u Ligi A protiv drugoplasiranih momčadi iz Lige B, a četvrtoplasirane momčadi ispadaju u Ligu B.