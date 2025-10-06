HNS objavio termine odigravanja osmine finala Kupa, još se ne zna kad igra aktualni prvak

Podijeli :

INPHO DanxClohessyx via Guliver

Hrvatski nogometni savez objavio je termine odigravanja susreta osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa.

Utakmice će se odigravati u tri termina, 29. listopada te 4. i 19. studenoga, s time da je još uvijek nepoznato kad će na teren Mladost Ždralovi i branitelj naslova Rijeka.

Taj termin neće biti 29. listopada jer dva dana kasnije Rijeka gostuje kod Dinama u sklopu 12. kola HNL-a.

Pet utakmica igrat će se na isti dan (u srijedu 29. listopada), a tjedan iza toga Istra 1961 će u goste kod Kurilovca. Dinamo gostuje kod Karlovca 1919 19. studenog u 17 sati.