HNS moćnim fotografijama najavio utakmicu: ‘Poštovanje, prijateljstvo i nogometni klasik’

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DeFodi Images via Guliver

Hrvatski nogometni savez je uoči okršaja s Englezima objavio slike koje govore

HNS je najavio utakmicu fotografijama Luke Modrića u društvu engleskog izbornika Thomasa Tuchela i kapetana Harryja Kanea te fotografijom koja pokazuje pozdrav dvojice izbornika, a objavili su slike i Modrića i Kanea.

“Poštovanje, prijateljstvo, nogometni klasik u pripremi”, napisao je HNS.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvatski nogometni savez (@hns_cff)

Kane je biranim riječima govorio o Modriću i u najavi utakmice.

“Luka je sjajan dečko, bili smo suigrači, on je vrhunski profesionalac, on je inspiracija za sve igrače. Svaka mu čast.”