Hit trener sa SP-a u Kataru preuzeo afričku reprezentaciju na Mundijalu

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Tunis je nakon visokog poraza od Švedske (5:1) u prvom kolu Svjetskog prvenstva otpustio izbornika Samrija Labouchija. To je tek četvrti put u povijesti da je neka reprezentacija otpustila svog izbornika za vrijeme Mundijala.

Nije Tunis dugo čekao na dovođenje novog izbornika pa su na klupi već predstavili Francuza Hervea Renarda koji je na Svjetskom prvenstvu u Kataru režirao jednu od najvećih senzacija u povijesti Svjetskog prvenstva.

On je sa Saudijskom Arabijom pobijedio Argentinu s 2:1, a posebno je u sjećanju ostao njegov govor za vrijeme pauze u poluvremenu. Tada je svojim igračima rekao da previše respektiraju protivnike, a to je očito utjecalo na njih jer su preokrenuli susret i upisali pobjedu.

Saudijska Arabija je uoči Mundijala Renardu uručila otkaz unatoč tome što ih je odveo na Svjetsko prvenstvo. Bit će to Renardu šesta muška reprezentacija (Angola, Zambija, Obala Bjelokosti, Maroko, Saudijska Arabija) koju će voditi, a uz to je bio i izbornik Francuske u ženskom nogometu.

Tunis će svoju drugu utakmicu igrati 21. lipnja protiv Japana, a 27. lipnja ih čeka ogled s Nizozemskom.