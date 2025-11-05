Henry i Bale oštro o zvijezdama Reala: ‘Ponekad to jednostavno ne razumijem’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Liverpool je Real Madridu nanio tek drugi poraz u sezoni, slavili su u 4. kolu Lige prvaka na Anfieldu s minimalnih 1:0.

Nakon utakmice svi pričaju o izvedbu Kyliana Mbappea i Viniciusa. Da je dvojac morao bolje slažu se i legendarni Gareth Bale i Thierry Henry.

Oni su gostovali u studiju CBS- a i kritizirali skupe zvijezde.

”Mislim da je to bila ta iskra o kojoj smo Henry i ja pričali, da nismo vidjeli Mbappea i Viniciusa u posljednjoj trećini kako malo magije rade i vraćaju Madrid u igru. Bilo je pomalo razočaravajuće što u toj posljednjoj trećini stvarno nije bilo one kvalitete koju očekujete od igrača Real Madrida”, rekao je Bale.

“Vinicius je primio loptu u igri jedan na jedan nakon dobre borbe u prvih pet minuta protiv Conora Bradleyja i dodao ju je natrag svom lijevom beku da je ponovno primi… i sada je to bilo igranje jedan na tri. Zatim je sam napao protiv njih trojice, i pomislio sam, čekaj, izračunaj”, rekao je Henry pa nastavio:

”Imao si igru jedan na jedan, pokušaj vidjeti što možeš s tim. Zašto vraćaš loptu da se vrati tebi i možeš igrati jedan na tri? Ponekad to jednostavno ne razumijem.”