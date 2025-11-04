Liverpool na Anfieldu zasluženo slavio protiv Reala

Podijeli :

Photo by Will Palmer/Agencia LOF/SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xWillxPalmer/AgenciaxLOF/SportsxPx Sportspressphoto_SPR56784

U četvrtom kolu Lige prvaka na Anfieldu su se sreli Liverpool i Real Madrid. Bila je to utakmica u kojoj su Redsi dominirali te na kraju i zasluženo slavili s 1:0.

Puno bolja je bila momčad Liverpoola u prvom dijelu, ali raspoloženi Thibaut Courtois uspješno je čuvao mrežu Reala. Posebno je dojmljiva bila obrana Dominiku Szoboszlaiju iz prvog poluvremena, a i u drugom dijelu je upisao brojne obrane. Međutim, nije ni Belgijanac svemoćan.

Courtois je bio nemoćan u 61. minuti kada je nakon ubačaja Szobozslaija najbolje reagirao Alexis Mac Allister. Nakon potvrde pogotka Anfield je mogao krenuti sa slavljem.

Real je podigao razinu igre nakon što su se našli u zaostatku, ali nisu uspjeli doći do izjednačenja. Tako su upisali prvi poraz u Ligi prvaka dok je ovo Liverpoolu bilo treće slavlje. Redsi su sada na šestoj poziciji s devet bodova dok su Madriđani jedno mjesto više zbog bolje gol-razlike.