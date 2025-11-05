Situacija koja je zbunila mnoge: Evo zašto na kraju ipak nije bilo penala za Liverpool

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

U 4. kolu Lige prvaka Liverpool je na svom Anfieldu slavio protiv Real Madrida 1:0.

Jedini gol na utakmici postigao je Alexis Mac Allister u 61. minuti. Tada je Dominik Szoboszlai ubacio iz slobodnog udarca, a Argentinac glavom zabio za pobjedu Redsa.

Trenutak koji je izazvao kontroverzu dogodio se u 30. minuti kada je Szoboszlai pucao izvana, a lopta je pogodila u ruku Aureliena Tchouamenija. Rumunjski sudac Istvan Kovacs je svirao slobodni udarac, ali su ga iz VAR sobe pozvali jer se činilo da je igrač Reala bio unutar šesnaesterca.

Kovacs je išao gledati na OFR, ali je na iznenađenje svih dosudio da nema udarca s bijele točke. Zašto? Kovacs je na snimci vidio da je Tchouameni dirao loptu rukom unutar kaznenog prostora, ali je procjena bila da se ne radi o kažnjivom igranju rukom. To bi značilo da je vjerojatno procijenio da je ruka, u trenutku kad ju je pogodila lopta, bila vrlo blizu tijela te da se nije radilo o neprirodnom pokretu ili namjeri da se poveća obujam tijela.