Hansi Flick ostaje na klupi Barcelone

REUTERS/Scott Heppell via Guliver

Kad ide dobro, nema potrebe ništa mijenjati.

Hansi Flick postigao je dogovor da i dalje ostane na klupi Barcelone. Ugovor je potpisan do lipnja 2028. godine, prenosi Fabrizio Romano.

“Uskoro ćemo potvrditi nastavak suradnje s Hansijem. Flick se složio, ovdje je jako sretan“, istaknuo je Joan Laporta, prvi čovjek Barce.

Nijemac je na klupu katalonskog velikana sjeo u ljeto 2024. godine. U prvoj godini osvojio je naslov prvaka i kup, a u Ligi prvaka stigao je do polufinala.

Barcelona je i ove sezone vodeća u La Ligi, a u Ligi prvaka bori se za mjesto u četvrtfinalu.