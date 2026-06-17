Hajduku prijeti Benfica, Rijeka i Varaždin saznali potencijalne suparnike

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Robert Matić / Hajduk.hr

Nakon što je jučer ždrijebom prvog pretkola Europske lige utvrđeno da će splitski Hajduk europsku avanturu započeti protiv slovačke Žiline, u Nyonu nas danas očekuje novi ples kuglica.

UEFA je rano ujutro objavila skraćene podskupine, čime je znatno sužen popis potencijalnih protivnika hrvatskih predstavnika uoči nastavka ždrijeba.

Splićani danas od 13:00 sati doznaju potencijalnog suparnika u drugom pretkolu Europske lige. Za razliku od prvog ždrijeba, Hajduk u ovoj fazi nema status nositelja, što znači da bi, u slučaju prolaska Žiline, mogao ići na iznimno teške protivnike.

UEFA-ina podskupina donijela je Bijelima sljedeća tri imena:

Benfica (Portugal)

PAOK (Grčka)

Maccabi Tel-Aviv (Izrael)

Pafos (Cipar)

Od 14:00 sati na rasporedu je ždrijeb drugog pretkola Konferencijske lige, gdje se uključuju Rijeka i Varaždin. Prošlogodišnji finalist Kupa ostavljen je za nositelja, dok Varaždinci zbog slabijeg koeficijenta nemaju taj status. Također, u ovom će ždrijebu svog potencijalnog suparnika doznati i Hajduk, za slučaj da bude poražen od Žiline u Europskoj ligi.

Potencijalni suparnici Rijeke (status nositelja):

DAC 1904 (Slovačka)

Paksi (Mađarska)

Bravo (Slovenija)

Dečić (Crna Gora) / Liepaja (Latvija)

CSKA Sofia (Bugarska) / Derry City (Irska)

Potencijalni suparnici Varaždina (bez statusa nositelja):

Rapid Beč (Austrija)

Hradec (Češka)

Hibernian (Škotska)

Glentoran (Sjeverna Irska) / RFS (Latvija)

Petrovac (Crna Gora) / Žalgiris (Litva)

Potencijalni suparnici Hajduka (ako ispadne u KL):