Hajduk odgovorio na navode o USKOK-u u klubu: ‘Sve je izmišljeno’

U večeri u kojoj je Hajduk s 2:0 pobijedio Žilinu u 1. pretkolu Europske lige, pojavila se priča da je u klub ušao USKOK.
Nacionalni tjednik 7dnevno izašao je na naslovnici s bombastičnom pričom pod naslovom “USKOK ušao u Hajduk”, tvrdeći da su istražitelji upali u klub i započeli češljanje dokumentacije.
Prema navodima tog tjednika “dok je predsjednik Bilić rješavao problem s Livajom, istražitelji su oduzeli ugovore, a u fokusu je udruga Naš Hajduk.”
Reakcija s Poljuda bila je brzinska. Vodstvo splitskog kluba oglasilo se službenim priopćenjem na svojim društvenim mrežama, u kojemu je oštro i bez zadrške demantiralo sve navode zagrebačkog tjednika.
“Navodi tjednika 7dnevno u potpunosti su izmišljeni i neistiniti. Nijedno državno tijelo, uključujući USKOK, nije vršilo istragu niti je u Klubu provedeno bilo kakvo službeno postupanje.”
#HajdukAuthentic Navodi tjednika 7 Dnevno u potpunosti su izmišljeni i neistiniti. Nijedno državno tijelo, uključujući USKOK, nije vršilo istragu niti je u Klubu provedeno bilo kakvo službeno postupanje. pic.twitter.com/VI3Rdprlbq
— HNK Hajduk Split (@hajduk) July 9, 2026
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