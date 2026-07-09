Hajduk odgovorio na navode o USKOK-u u klubu: ‘Sve je izmišljeno’

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Robert Matić / Hajduk.hr

U večeri u kojoj je Hajduk s 2:0 pobijedio Žilinu u 1. pretkolu Europske lige, pojavila se priča da je u klub ušao USKOK.

Nacionalni tjednik 7dnevno izašao je na naslovnici s bombastičnom pričom pod naslovom “USKOK ušao u Hajduk”, tvrdeći da su istražitelji upali u klub i započeli češljanje dokumentacije.

Prema navodima tog tjednika “dok je predsjednik Bilić rješavao problem s Livajom, istražitelji su oduzeli ugovore, a u fokusu je udruga Naš Hajduk.”

Reakcija s Poljuda bila je brzinska. Vodstvo splitskog kluba oglasilo se službenim priopćenjem na svojim društvenim mrežama, u kojemu je oštro i bez zadrške demantiralo sve navode zagrebačkog tjednika.

“Navodi tjednika 7dnevno u potpunosti su izmišljeni i neistiniti. Nijedno državno tijelo, uključujući USKOK, nije vršilo istragu niti je u Klubu provedeno bilo kakvo službeno postupanje.”