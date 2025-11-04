Hajduk nema razloga za brigu s Rebićem: Evo kad bi se trebao vratiti u trening

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Navijači Hajduka mogu odahnuti.

Gonzalo Garcia i navijači Hajduka pred kraj prvog dijela utakmice protiv Slaven Belupa u Koprivnici kada je Antu Rebića tijekom jednog prodora nehotice žestoko u predjelu stopala i zgloba nagazio Ante Šuto.

POVEZANO Livaja se od utorka vraća na treninge Hajduka VIDEO / Marić za SK: Nikad nisam slinio za Mamićem kao neki! Fabriciranje snimki? Odustao sam od tužbe jer je Hajduk institucija

Do kraja utakmice nije izdržao, u 68. minuti je šepajući prepustio mjesto Abdoulieu Sanyangu. Slutilo je sve na to da bi Rebić mogao duže izbivati s travnjaka, ali stižu pozitivne vijesti iz Splita.

Rebiću je start Šute na nozi ostavio tek oteklinu, a dodatni su pregledi pokazali da nije ništa puklo te nema nikakvih oštećenja, doznaje SN. Kako je natečenost već splasnula, Rebića se u treningu s momčadi može očekivati kroz naredna dva dana tako da bi trebao biti u konkurenciji za subotnju utakmicu protiv Osijeka.