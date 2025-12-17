Hajduk jesenski ‘naslov’ HNL-a lovi bez važne četvorke

Podijeli :

Hajduk i Vukovar u nedjelju od 15 sati na Poljudu igraju susret 18. kola SuperSport HNL-a, ujedno i posljednju prvenstvenu utakmicu hrvatske lige u 2025. godini. Splitska momčad u taj dvoboj ulazi s 34 osvojena boda, jednim manje od Dinama, koji će dan ranije, u subotu u 17:45, na Maksimiru ugostiti Lokomotivu.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia protiv pretposljednje momčadi prvenstva neće moći računati na četvoricu igrača. Vratar Ivica Ivušić ima problema s pubičnom kosti, stoper Zvonimir Šarlija otpada zbog žutih kartona i ozljede zadnje lože, desni bek Luka Hodak je bolestan, dok je veznjak Rokas Pukštas izvan stroja zbog ozljede gležnja.

Garcia bi stoga mogao ponovno izvesti gotovo istu početnu postavu kao i u prošlom kolu protiv Lokomotive. Tada su započeli Toni Silić na golu, u obrani Niko Sigur, Edgar Gonzalez, Branimir Mlačić i Šimun Hrgović, u sredini Filip Krovinović i Hugo Guillamon, dok su u ofenzivi igrali Abdoulie Bamba Sanyang, Iker Almena i Ante Rebić, uz Michelea Šegu u vrhu napada. Moguće je i da se u sastavu pojavi kapetan Marko Livaja.

Hajduk u ovaj susret ulazi nakon tri utakmice bez poraza, otkako je doživio težak poraz od Rijeke na Rujevici (5:0). Nakon toga su Splićani remizirali s Varaždinom i Dinamom te svladali Lokomotivu. Za osvajanje titule jesenskog prvaka potrebna im je vlastita pobjeda, ali i posrtaj Dinama protiv Lokomotive.