Hajduk je danas ispisao povijest na Poljudu, ovo im se još nikad nije dogodilo

HNK Hajduk Split

Dinamo je već nakon prvog poluvremena vodio 3:1 protiv Hajduka u derbiju na Poljudu.

Plavi su do dva gola prednosti nakon 45 minuta stigli golovima Mihe Zajca, Gabriela Vidovića te Monsefa Bakrara, dok je Rokas Pukštas smanjio zaostatak domaćih.

Takvo prvo poluvrijeme je povijesno jer je Hajduk u samostalnoj Hrvatskoj prvi put u derbiju protiv Dinama na Poljudu primio tri gola već u prvom poluvremenu. Kada se pogledaju derbiji odigrani na Maksimiru, posljednji put su tri pogotka u prvom dijelu utakmice primili 26. veljače 2023., kada je Dinamo na poluvremenu vodio 3:0, a susret završio pobjedom 4:0.

Također, četiri pogotka u prvom poluvremenu vječnog derbija nisu viđena već 23 godine. Posljednji put takva se situacija dogodila 2003. godine, kada je na poluvremenu također bilo 3:1, ali je tada u vodstvu bio Hajduk.