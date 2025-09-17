Hajduk doveo veliku želju Dinama, a htio ga je i Juventus

17. ruj 2025
Hajduk je doveo mladog stopera.

Stoper švedskog Malmoa i kadetski reprezentativac Bosne i Hercegovine Edvin Pašagić (16) registriran je za splitski klub, stoji to u dokumentu na stranicama HNS-a.

Dinamo, Juventus, Feyenoord te Basel bili su zainteresirani za njegovo dovođenje. Talijanski mediji još su u ožujku pisali o velikom interesu Juventusa, dok su Šveđani isticali Dinamo kao glavnog kandidata za njegovo dovođenje.

Prošle je sezone već s 15 godina bio standardni član U-17 momčadi Malmoa.

