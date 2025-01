Haaland upitan hoće li ikad obući dres Reala: ‘Što želite da vam kažem?’

Podijeli :

Mark Cosgrove/News Images via Guliver Image

Erling Haaland, norveški napadač Manchester Cityja, koji je nedavno produžio ugovor s klubom do ljeta 2034. godine, izjavio je kako nije dvojio oko tako dugoročne ponude za ostanak na Etihadu.

Odluka je zacementirala njegovu budućnost u Cityju unatoč prethodnim špekulacijama koje su ga povezivale s Real Madridom i Barcelonom.

Haalandov otac, Alfie Haaland, bivši kapetan Cityja, ranije je sugerirao da bi njegov sin mogao koristiti strategiju kratkoročnih boravaka u različitim ligama kako bi stekao šire iskustvo i lakši prelazak u neki od drugih velikih klubova.

“To je on rekao, ne ja. Kad se došao u City osjećao sam se kao da sam kod kuće. Zaista to mislim. Sretan sam ja i sretna je moja obitelj, a to je ono što sam želio. Oni s kojima sam pričao uvjerili su me da je ostanak ovdje najbolje rješenje. I veselim se godinama koje slijede”, rekao je Haaland.

Upitan je i direktno znači li ovo da neće zaigrati za Real ili Barcelonu.

“Tek sam produžio za devet godina. Što želite da vam kažem? Sretan sam. Jako sam sretan odlukom koju sam donio. Odluka je bila laka”, odgovorio je.