Haaland postao rekorder Lige prvaka, Guardiola ga usporedio s ‘čudovištima’

Manchester City je u prvom kolu Lige prvaka svladao Napoli 2:0, a Erling Haaland je golom za vodstvo Građana postao rekorder natjecanja.

U tek 49. nastupu u Ligi prvaka postigao je već 50. gol, za što mu je trebalo najmanje utakmica. Tako je srušio dosadašnjeg rekordera Ruuda van Nistelrooya, kojem su za 50 golova u Ligi prvaka trebala 62 nastupa.

Njegov je nevjerojatan učinak komentirao i trener Pep Guardiola.

“Što uopće mogu reći na takav golgeterski učinak? Erlingove brojke govore dovoljno. Sretni smo što ga imamo. Želim mu samo čestitati jer on je uz golgetere kao što su Van Nistelrooy i Lewandowski, ali posebno ona dva čudovišta Cristiano i Messi. Nevjerojatno je da je Erling već sada među njima”, rekao je.

Upitan je i misli li da Haaland može srušiti rekord Cristiana Ronalda, koji je u Ligi prvaka zabio 140 golova.

“Ako nastavi zabijati ovim ritmom, da. Ako ne bude ozlijeđen, moga bi igrati još 10 ili 12 godina. I ako održi ovaj golgeterski prosjek, apsolutno”, objasnio je Guardiola.