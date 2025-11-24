Gvardiol: Volio bih osvojiti Ligu prvaka, ove sezone nam ide jako dobro

Podijeli :

Mark Cosgrove News Images via Guliver

U petom kolu Lige prvaka Manchester City će utorak od 21 sat na Etihadu dočekati Bayer iz Leverkusena

Građani nakon četiri odigrane utakmice imaju 10 bodova, a uoči dolaska njemačke ekipe medijima se obratio Joško Gvardiol.

“Svake sezone sam pun ambicija, a i još sam vrlo mlad. Volio bih osvojiti Ligu prvaka, ali jasno mi je koliko je to teško i zahtjevno. No, nadam se da ću jednog dana osvojiti taj trofej. Mislim da nam ove sezone ide jako dobro. Teško nam je na gostovanjima, bolje nam je kod kuće, ali spremni smo za sve utakmice i u svakoj želimo pobijediti, bilo da su one u Ligi prvaka, engleskom prvenstvu ili kupovima. Samo želimo biti na najboljoj razini, no sezona je još jako duga, ali mislim da će nam sve dalje biti sve lakše”, poručio je Gvardiol na početku.

Newcastle je za vikend svladao Građane 2:1, a Gvardiol se osvrnuo na situaciju u kojoj se Guardiola sudario s kamermanom, ali i raspravljao s domaćim igračem Brunom Guimaraesom.

“Iskreno, nisam vidio što se dogodilo, mogu samo nagađati. No, takve stvari su normalne, pogotovo za naše kapetane i našeg trenera. Svi se borimo za ovaj grb i naš klub. Ako toga nema, onda koja je poanta u natjecanju, borbi i lovu na Premier ligu? Ja sam najviše sretan zbog toga što smo svi zdravi i na raspolaganju, jer naš trener treba sve igrače, pogotovo sad kad igramo svaka tri dana. Sad nam je malo lakše nego prošle sezone, ali još je puno posla pred nama.”

Osvrnuo se i na prošlu sezonu, ali i svoj odnos s klupskim i reprezentativnim suigračem Mateom Kovačićem.

“Za mene je prošla sezona bila najgora u karijeri, bilo je baš bolno. Nisam mogao spavati noćima, jer sam tražio rješenja i pokušao pomoći momčadi i cijelom klubu da se izvučemo iz problema. Bilo nam je vrlo teško, stvari se nisu odvijale prema našim željama. Drago mi je da je to sad iza nas i da smo se oporavili od toga. Što se tiče Kovačića, evo baš danas nam dolazi u naš trening-kamp. Jedva ga čekam vidjeti! Nedostajat će nam ta tri ili četiri mjeseca koliko ga neće biti, ali najbitnije da se dobro oporavi i spremi za kraj ove te početak iduće sezone”, zaključio je Gvardiol.