Gvardiol: Koju god poziciju igram, nije mi problem, a Modrić je promijenio hrvatski sport

Joao Rico/DeFodi Images via Guliver Images

Hrvatski reprezentativni branič Joško Gvardiol otkrio je svoja razmišljanja uoči Eura.

U razgovoru koji je objavio Hrvatski nogometni savez Gvardiol je najavio okršaj sa Španjolskom u prvom kolu skupine B.

“Sa Španjolcima uvijek muku mučimo, ali drago mi je što ćemo igrati protiv njih. Velika su nacija, vrhunski nogometaši. Bit će nadigravanje. Imamo našu veznu liniju na koju se oslanjamo i vjerujem da će odraditi svoj posao. Fokus je samo na prvoj utakmici. Ako je odradimo kako treba, otvaraju nam se sva vrata. Za mene je upravo ta prva utakmica i najteža.”

Iako su mu tek 22 godine, igraču Manchester Cityja ovo će biti već treće veliko natjecanje s reprezentacijom.

“I dalje sam mlad, haha. Razlika je u odnosu na prošli Euro što je sada više mlađih igrača. To mi se i sviđa jer treba davati priliku mlađima da osjete kako je to biti na velikom turniru. Ja sam tada imao 19 godina i nisam se nadao da ću igrati. Više sam mislio da ću biti pričuvna opcija. Izbornik je vjerovao u mene. To je prvenstvo bilo priprema za Svjetsko prvenstvo na kojem sam odradio više nego što sam očekivao.”

Joško se osvrnuo na sve što je do sada prošao u karijeri, od Dinama preko Leipziga do Manchester Cityja gdje ga vodi ponajbolji trener svijeta Pep Guardiola. Nestvarno.

“Razgovarao sam baš s tatom prije par tjedana o tome. Da mi je netko prije par godina rekao da će me voditi Guardiola i da ću igrati za City, rekao bih da se zezaju sa mnom. Meni je cilj bio doći do prve momčadi Dinama. Vjerojatno nisam ni svjestan da igram u možda i najjačoj ligi na svijetu. Drago mi je što mi Guardiola može biti trener. Igram lijevog beka, milijun puta sam rekao koju god poziciju igram, neće mi biti problem. Za prvu sezonu sam više nego zadovoljan, osvojili smo Premier ligu.”

Gvardiol je pričao i o Luki Modriću.

“Nadam se da mu neće biti zadnje prvenstvo jer je i dalje u top formi. On je promijenio hrvatski sport i mišljenje drugih nacija o nama. Najbolji način da mu zahvalimo za sve jest da odemo do kraja na Euru. Svim novim igračima koji uđu u reprezentaciju Luka je uvijek podrška, tako je bilo i sa mnom.”

U ostatku razgovora pogledajte kako je Gvardiol usporedio Dalića i Guardiolu, osvrnuo se i na fotografiju iz tramvaja dok je igrao za Dinamo, a pričao je i o podršci obitelji te pritisku s kojim se suočavaju mladi igrači pod lupom javnosti.