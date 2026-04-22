Šok za BiH: Jakirovićev as neće igrati na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

AP Photo/Stanislav Filippov via Guliver

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amir Hadžiahmetović zbog teške ozljede koljena propustit će nadolazeće Svjetsko prvenstvo, što je velik udarac za Zmajeve uoči njihovog drugog nastupa na Mundijalu.

Veznjak Hull Cityja (29) ozlijedio je meniskus i morat će na operaciju, potvrdio je Nogometni savez BiH.

“Hadžiahmetović ima ozljedu meniskusa, koja će zahtijevati operativni zahvat i duži period oporavka. Izbornik Sergej Barbarez i stručni stožer računali su na Hadžiahmetovića u predstojećim izazovima, te njegov izostanak predstavlja značajan hendikep za našu momčad”, stoji u priopćenju.

Osim reprezentativnih obveza, za njega je završena i sezona u Hull Cityju, gdje igra na posudbi iz Bešiktaša u koji bi se trebao vratiti na ljeto. Njegov izostanak problem je i za trenera Sergeja Jakirovića, čija se momčad bori za mjesto u doigravanju za ulazak u Premier ligu.

Hadžiahmetović je ove sezone u 37 nastupa upisao tri asistencije, dok je za reprezentaciju BiH skupio 34 nastupa i igrao u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.