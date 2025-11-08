Golman Osijeka srušio rekord sezone u HNL-u

Podijeli :

Foto: NK Osijek

Hajduk je na Poljudu svladao Osijek 2:0 i tako povećao prednost na vrhu HNL-a na četiri boda ispred Dinama, koji ima utakmicu manje. Pogotke za splitsku momčad postigli su Filip Krovinović u 5. minuti i Michele Šego u 94. minuti. Osijek je ostao prikovan za dno ljestvice s deset bodova, a tijekom cijelog susreta uputio je samo jedan udarac u okvir gola.

Vratar Hajduka Ivica Ivušić imao je mirnu večer. Upisao je jednu obranu, uhvatio tri visoke lopte, pretrpio prekršaj i osvojio jedan duel na tlu, uz 70% točnih dodavanja (16/23). Mnogo zahtjevniji posao imao je njegov kolega s druge strane, Marko Malenica, koji je bio ponajbolji pojedinac Osijeka.

Unatoč dva primljena pogotka, Malenica je bio najbolje ocijenjeni igrač utakmice prema Sofa Scoreu, s ocjenom 8.7. Najbliži mu je bio strijelac prvog gola, Filip Krovinović, s ocjenom 8.1.

Do 90. minute Malenica je skupio pet obrana, a u sudačkoj nadoknadi, kad je Hajduk s igračem više stvorio niz prilika, dodao je još četiri. U 93. minuti zaustavio je udarac Marka Livaje, a potom i Branimira Mlačića. Ipak, Michele Šego ga je u 94. minuti svladao za konačnih 2:0. Posebno su dojmljive bile njegove obrane u 97. minuti kada je zaustavio pokušaje Livaje i Adriona Pajazitija iz neposredne blizine.

Susret je završio s ukupno devet Maleničinih obrana, čime je postavio novi rekord sezone HNL-a. Dosadašnji rekord iznosio je osam obrana, a dijelili su ga Marino Bulat (Vukovar), Davor Matijaš (Gorica) i Franko Kolić (Istra). Devet obrana bio je rekord i prošle sezone, koji je tada postigao Slavenov Ivan Sušak u remiju 1:1 protiv Dinama.

Posljednji vratar koji je u HNL-u obranio dvoznamenkasti broj udaraca bio je Matej Marković, koji je 26. svibnja u 36. kolu obranio čak 12 udaraca u remiju Rudeša i Dinama (3:3).