Glavobolja za Prosinečkog, uoči gostovanja u Zagrebu otpala su mu četiri igrača

Podijeli :

Darren Staples Sportimage via Guliver

Hrvatsku čekaju Farski otoci i Crna Gora u borbi za Svjetsko prvenstvo 2026.

Vatreni u petak gostuju u Torshavnu kod Farskih otoka, a onda će idući ponedjeljak u Maksimiru ugostiti Crnogorce. Prije toga, Crna Gora, koju vodi Robert Prosinečki, će 5. rujna u Podgorici ugostiti Češku.

Hrvatski stručnjak ima velikih problema s ozljedama uoči utakmica u Podgorici i Zagrebu, zbog ozljeda su mu otpala čak četiri igrača na startu priprema za petak. Tako na raspolaganju neće imati vratara Igora Nikića (Mirandes), zatim ponajveću zvijezdu Adama Marušića (Lazio), Andriju Radulovića (Rapid Beč) i Milutina Osmajića (Preston North End).

Prosinečki je ekspresno reagirao i pozvao dvojac – Milana Roganovića koji igra odlično za Partizan na poziciji desnog beka, kao i Miloša Dragojevića, golmana Dečića.