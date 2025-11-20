Gazzetta se uoči derbija prisjetila 2018. godine: ‘Idol Milana Modrić se zbog Vrsaljka nudio glavnom rivalu’

Podijeli :

Daniele Buffa Image nella foto via Guliver

Milan Luke Modrića u nedjelju igra gradski derbi protiv Intera u 12. kolu Serie A.

Velika je gužva na vrhu ljestvice Serie A – Inter i Roma vode s 24 boda, dok Milan i aktualni prvak Napoli imaju dva boda manje.

Uoči derbija se Gazzetta dello Sport prisjetila već zaboravljenih trenutaka od prije sedam godina, kada se Luka Modrić sam nudio Interu blizu čijeg je potpisa skoro i bio. Pod naslovom “Luka je 2018. tražio nove izazove i pred crno-plavima se otvorila mogućnost da dovedu Hrvata koji je dao načelni pristanak. No Florentino Perez...” Talijani pišu:

“Luka Modrić mogao je već prije sedam godina poletjeti za Milano. Bila je 2018., godina slave i melankolije: u svibnju je s Real Madridom podignuo svoju četvrtu Ligu prvaka, u srpnju su stigle moskovske suze nakon poraza Hrvatske u finalu Svjetskog prvenstva protiv Francuske, unatoč tituli najboljeg igrača turnira. To je ljeto za hrvatskog asa imalo drugačiji okus.

Nakon šest godina u Madridu počeo je razmišljati o budućnosti, s ugovorom koji je istjecao 2020. i produljenjem koje nije izgledalo ni blizu. Juventus je 10. srpnja službeno predstavio Cristiana Ronalda, a nekoliko dana kasnije Inter je počeo raditi na dovođenju Šime Vrsaljka. Iz te je pregovaračke operacije počela nastajati priča koja će zapaliti crno-plavu ljetnu scenu i ispreplesti sudbine Milana i Madrida”.

Dolazak Vrsaljka

Talijanski medij se prisjeća da je do kontakta Modrića i Intera došlo dolaskom drugog Vatrenog:

“U ljeto 2018. Inter se morao nositi s ograničenjima financijskog fair playa. Nakon što se Cancelo vratio u Valenciju, sportski direktor Ausilio morao je pronaći novog desnog beka. Izbor je pao na Šimu Vrsaljka iz Atletico Madrida.

Pregovori su krenuli zahvaljujući posredovanju Vlade Lemića, koji je bio i Modrićev agent. Lemić je 2. kolovoza viđen u milanskom hotelu Gallia kako bi finalizirao posao za Vrsaljka i ujedno otvorio vrata mogućem dolasku hrvatskog veznjaka iz Reala. Luki se ideja preseljenja u Milano sviđala. Inter je ozbiljno razmatrao operaciju.

Početna ideja bila je posudba uz obvezno pravo otkupa. U pozadini se spominjalo i ime Artura Vidala. Prema Bayernu bila je spremna ponuda od oko 20 milijuna eura. Čileanac je na kraju izabrao Barcelonu. U Inter će doći dvije godine kasnije”.

Modrić ostaje

Tog je ljeta u Inter stiglo nekoliko sjajnih imena:

“Modrića je privlačila mogućnost da zaigra s reprezentativnim kolegama Brozovićem, Perišićem i Vrsaljkom, a s 32 godine tražio je nove poticaje. Kolovoz je bio mjesec pregovora, iluzija i neugodnih istina.

Zahvaljujući dobrim odnosima s Lemićem, Inter je dobio igračev načelni pristanak. No snove je ugasio Florentino Pérez: 2. kolovoza izjavio je za Marcu da ‘Modrić ima klauzulu od 750 milijuna eura; ako ga netko želi, mora je platiti’.

Osam dana kasnije As je na naslovnici objavio: ‘Modrić ostaje’. U Milanu je vijest pala poput meteorita, brišući entuzijazam navijača. Ukratko, pregovori su propali i pretvorili se u vrtlog polemika”.

Bijes u Realu

“Real je 14. kolovoza Inter prijavio FIFA-i zbog navodnog kršenja članka 18., stavka 3. FIFA-ina pravilnika o transferima. Blancosi su tvrdili da je Inter kontaktirao Modrića bez dopuštenja kluba.

Dva dana kasnije iz Milana je stigao službeni odgovor: pismo na dvije stranice poslano u Zürich, u kojem su Interovi odvjetnici odbacili optužbe i objasnili da nije bilo izravnog kontakta te da je sam igrač, preko svog agenta, iskazao interes za Inter.

Krajem kolovoza Pérez je ponovno napao: ‘Inter je pokušao dovesti Modrića bez da plati ijedan euro. Nešto neviđeno’. Javier Zanetti odgovorio je diplomatski: ‘Nisam pročitao njegove riječi, ali vidjet ćemo na nadležnim mjestima’. Fifa je 3. rujna stavila točku na slučaj: neće biti istrage, optužbe su neutemeljene. Modrić će s Real Madridom obnoviti ugovor tek sljedeće godine. Za njega će Inter ostati tek ljetna romansa. Do ove nedjelje, a onda postati nešto više”, zaključuje Gazzetta.