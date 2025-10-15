Gattuso u svom stilu: ‘Ako u tome ne uspijem, otići ću živjeti daleko od Italije’

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver

Italija pod vodstvom Gennara Gattusa je utorak navečer svladala Izrael s 3:0. Bila je to važna pobjeda za Azzurre koji su tako zadržali teoretske šanse za dostizanje Norveške na vrhu.

Talijane je u vodstvo u 47. minuti doveo Mateo Retegui sigurnim izvođenjem kaznenog udarca. Isti igrač zatresao je mrežu Izraela u 74. minuti. Retegui je tako nastavio sjajnu formu pod Gennarom Gattusom.

Do kraja utakmice zabio je Gianluca Mancini te je Italija u četvrtoj utakmici slavila s 3:0. Gattuso na klupi ima sve pobjede i ima najbolji start u povijesti talijanske reprezentacije.

“Imali smo sve za izgubiti večeras i zbog toga sam tražio od igrača maksimalnu koncentraciju. Atmosfera u Udinama bila je daleko od idealne, osjetile su se tenzije i dodatne mjere sigurnosti, ali momčad je pokazala pravi karakter”, naglasio je Gattuso nakon utakmice.

Posebno je naglasio napredak u igri u odnosu na prošli mjesec:

“Prošli put protiv Izraela, susret je bio kao utrka bez kočnica. Danas smo pokazali više kontrole, i to je ono što me veseli. Protivnici su imali nekoliko dobrih prilika, Gigio (Donnarumma) nas je izvukao kada je bilo najteže, ali mentalitet momčadi bio je na visokoj razini. Locatelli je odigrao sjajnu utakmicu, napadači su se mučili s njihovom obranom, ali su izvršavali zacrtanu taktiku i to je za mene najvažnije”, rekao je Talijan pa dodao:

“Nismo si mogli priuštiti pogreške. Svaki bod je zlata vrijedan, još nismo završili posao, ali vidim rast i disciplinu u momčadi. Playoff? Kako bismo to mogli podcijeniti? Nogomet se promijenio, ne smijemo si dozvoliti podcjenjivanje nikoga. Ne možemo podcijeniti nikoga, pogotovo nakon posljednjih godina. Moramo staviti kacigu i odraditi posao kako treba.”

Osvrćući se na mogući rasplet kvalifikacija, Gattuso je jasno poručio:

“Uzet ću zasluge ako uspijem ostvariti cilj, ali ako ne uspijem, otići ću živjeti daleko od Italije. Već sam ionako malo dalje, a otići ću još dalje… Jučer sam rekao da mi je san biti ovdje i to je istina: zahvaljujem Savezu, predsjedniku i Buffonu. Nisam mislio da ćemo doći do šesnaest zabijenih golova, ali zasluge idu igračima. Zaljubio sam se u ove dečke zbog energije koju pokazuju i zajedništva koje su izgradili. Svjesni smo da nas tek čekaju pravi izazovi”.

Otkrio je neke mane momčadi.

“Imam osjećaj da se moja momčad prepadne kad primi par golova. Gledam puno utakmica, stalno nešto petljamo i rijetko koja ekipa konstantno vodi glavnu riječ u igri. U tome se još moramo popraviti. Prije mjesec dana napravili smo veliki nered, ali danas smo vidjeli potpuno novu momčad. Moramo nastaviti ovim putem i biti dosljedni.”

Komentirao je i prosvjede u Udinama.

“Vidjeli smo prosvjede vani, znamo da situacija na Bliskom istoku utječe na atmosferu. Drago mi je zbog primirja u Gazi, emotivno je vidjeti ljude kako se vraćaju kućama. Mi ovdje imamo svoj zadatak i moramo ostati usredotočeni na nogomet”.​

“Talijanska publika treba biti ponosna na ovu generaciju. Ne obećavam pobjede, obećavam rad. Italija je momčad sa srcem i to večeras svi mogu vidjeti. Idemo dalje, korak po korak”, zaključio je za kraj Gattuso.

